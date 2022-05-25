ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor

25.05.2022 23:15
ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3,1'e ve 2024'te yüzde 2,4'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3,1'e ve 2024'te yüzde 2,4'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

CBO, 2022-2032 dönemine ilişkin tahminlerin yer aldığı Bütçe ve Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Raporda, mal, hizmet ve iş gücü piyasalarındaki güçlü talebe karşı kısıtlı arz nedeniyle enflasyonun 2022'de yüksek kalmasının beklendiği aktarıldı.

Arz kesintilerinin azalması, enerji fiyatlarının düşmesi ve daha az destekleyici para politikasının devreye girmesiyle enflasyonun düşeceğine işaret edilen raporda, 2021'in ortalarından bu yana enflasyonun son 40 yılın en yüksek hızına ulaştığı belirtildi.

Raporda, ülkede geçen yıl yüzde 4,7 olarak kaydedilen enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3,1'e ve 2024'te yüzde 2,4'e gerilemesinin öngörüldüğü bildirildi.

ABD ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,1 büyümesinin beklendiğine işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Raporda, 2022'den sonra ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve enflasyonist baskıların hafifleyeceği ifade edildi.

Bu yıla ilişkin bütçe açığı tahminin ise geçen yıl yapılan tahminden 118 milyar dolar daha az olduğu belirtilen raporda, 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar olan bütçe açığının vergi gelirindeki artışın etkisiyle bu yıl yaklaşık 1 trilyon dolara düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, 2022-2031 dönemi için öngörülen toplam bütçe açığı tahminin ise 2,4 trilyon dolar olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı Teksas'daki okul saldırısında ölen 19 çocuk aynı sınıftan Teksas'daki okul saldırısında ölen 19 çocuk aynı sınıftan
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 23:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement