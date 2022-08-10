ABD bütçesi temmuzda 211 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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ABD bütçesi temmuzda 211 milyar dolar açık verdi

10.08.2022 21:45
ABD bütçesi temmuzda 211 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalışla 211 milyar dolar oldu.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 azalışla 211 milyar dolar oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının temmuz ayında, federal hükümetin bütçe açığı 211 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 302 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, temmuzda geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin temmuzda 194 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Bütçe açığında geçen yıla kıyasla yaşanan azalışta, Kovid-19 salgınına yönelik harcamalardaki azalışa karşın gelirlerdeki artış etkili oldu.

Hükümetin gelirleri, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 269 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 15 azalarak 480 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2022 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı 726 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2,5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece bu mali yılın ilk on ayındaki toplam bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 azaldı.

Mali yılın ilk on ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 4,8 trilyon dolara gerilerken gelirler yaklaşık yüzde 24 artışla 4,1 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD bütçesi temmuzda 211 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD bütçesi temmuzda 211 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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