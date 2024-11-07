ABD Ham Petrol Stokları 2,1 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Ham Petrol Stokları 2,1 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil artarak 427,7 milyon varile yükseldi.

07.11.2024 09:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artarak 427 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 387 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 400 bin varil artışla 211 milyon 300 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Ekim - 1 Kasım haftasında 7 bin varil azalarak 13 milyon 928 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 265 bin varil artarak 6 milyon 240 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 411 bin varil azalışla 2 milyon 850 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Ham Petrol Stokları 2,1 Milyon Varil Arttı - Son Dakika

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