ABD Hazine Bakanı Yellen, İsrail'in Filistin bankalarıyla bağlantısının kesilmesi tehdidinden endişe duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen, İsrail'in Filistin bankalarıyla bağlantısının kesilmesi tehdidinden endişe duyuyor

ABD Hazine Bakanı Yellen, İsrail\'in Filistin bankalarıyla bağlantısının kesilmesi tehdidinden endişe duyuyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İsrail'in Filistin bankalarının İsrail muhabir bankalarıyla bağlantısının kesilmesine yol açacak adımlar atma tehdidinden endişe duyduğunu ifade etti. Yellen, Gazze'deki insani durum ve Batı Şeria'daki ekonomik koşullara odaklandıklarını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin Yönetimi adına topladığı gelirleri alıkoymasının Batı Şeria'daki ekonomik istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

23.05.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İsrail'in, Filistin bankalarının İsrail muhabir bankalarıyla bağlantısının kesilmesine yol açacak adımlar atma tehdidinden endişe duyduğunu ifade etti.

Yellen, İtalya'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki yıkıcı insani durum ile hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da giderek zorlaşan ekonomik koşullara odaklandıklarını belirten Yellen, ABD yaptırımlarının Gazze'deki Filistinlilere meşru insani yardım yapılmasına engel olmadığından emin olmak için yönetmelik yayımladıklarını ve insani yardım gruplarına erişim sağladıklarını kaydetti.

Yellen, Filistin ekonomisini ve İsrail'in kendi güvenliğini güçlendirecek eylemler için doğrudan İsrail hükümetiyle de temasa geçtiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Özellikle İsrail'in, Filistin bankalarının İsrail muhabir bankalarıyla bağlantısının kesilmesine yol açacak adımlar atma tehdidinden endişe duyuyorum. Bu bankacılık kanalları, İsrail'den elektrik, su, yakıt ve gıda dahil olmak üzere yılda yaklaşık 8 milyar dolarlık ithalata olanak sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve Filistinlilerin geçim kaynaklarının bağlı olduğu ihracatta yılda yaklaşık 2 milyar doların sağlanması açısından kritik önem taşıyor. İsrail'in Filistin Yönetimi adına topladığı gelirleri alıkoyması Batı Şeria'daki ekonomik istikrarı da tehdit ediyor. Biz ve ortaklarımız, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insani yardımı artırmak, Batı Şeria'daki şiddeti azaltmak ve Batı Şeria ekonomisini istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin bankalarının İsrail'deki ve dünyadaki bankacılık sistemiyle ilişkilerini yürüten 2 İsrail bankasını, "terörist gruplara fon aktarma" suçlamasıyla Filistin yönetimi ve ABD'deki Filistin bankalarına karşı açılan davalardan korumak için İsrail hükümetince 3 yıl önce çıkarılan ve her yıl yenilenen kararı uzatmayacağını duyurmuştu.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bu kararı yenilememesi durumunda Filistin yönetiminin dokunulmazlığı kalkacak ve iki İsrail bankası da davalara maruz kalacak.

Nisan ayının başlarında İsrail Maliye Bakanlığı, iki İsrail bankası Israel Discount Bank ve Bank Hapoalim'in korunmasını kapsayan kararı 1 yıl yerine 3 ay uzatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Janet Yellen, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Banka, Gazze, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, İsrail'in Filistin bankalarıyla bağlantısının kesilmesi tehdidinden endişe duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:32 BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı anma günü ilan etti BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
19:32 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 19:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı Yellen, İsrail'in Filistin bankalarıyla bağlantısının kesilmesi tehdidinden endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement