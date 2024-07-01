ABD İmalat Sanayi PMI Haziranda Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İmalat Sanayi PMI Haziranda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, üretim ve istihdam endekslerinde düşüş yaşanırken, yeni siparişlerde ise artış görüldü. İmalat sanayisinin bazı alt sektörlerinde büyüme kaydedilirken, diğer sektörlerde daralma yaşandı. S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi de tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

01.07.2024 17:39
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NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi haziranda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 48,5'e düştü.

Son 20 ayın 19'unda 50'nin altında değer alan endekse dair piyasa beklentileri bu dönemde 49,2 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, mayısta 48,7 olmuştu.

Üretim endeksi haziranda aylık 1,7 puan azalışla 48,5'e ve istihdam endeksi 1,8 puan düşerek 49,3'e geriledi. Yeni siparişlere ilişkin endeks ise 3,9 puan artarak 49,3'e çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 8 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 9 sektörde daralma yaşandı.

Basım, petrol ve kömür ürünleri, birincil metaller, mobilya ve ilgili ürünler, kağıt ürünleri, kimyasal ürünler, çeşitli üretim ile metalik olmayan mineral ürünler sektörlerinde büyüme kaydedilirken, daralma yaşanan sektörler; tekstil, makineler, işlenmiş metal ürünler, ahşap ürünler, ulaşım araçları, plastik ve kauçuk ürünler, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, bilgisayar ve elektronik ürünler ile elektrikli ekipman, alet ve bileşenleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de haziran ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi haziran ayında 51,6 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 51,7 olarak açıklanan endeks, mayısta 51,3 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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