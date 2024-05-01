ABD İmalat Sanayi PMI Nisanda Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İmalat Sanayi PMI Nisanda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD İmalat Sanayi PMI Nisanda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 49,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, üretim ve yeni siparişlerde azalış gösterirken, istihdamda ise artış kaydedildi. S&P Global'in verilerine göre ise imalat sektörü PMI nisan ayında 50 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

01.05.2024 17:29
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ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 49,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 49,2'ye düştü.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin bu dönemde 50 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, martta 50,3 olmuştu.

Üretim endeksi nisanda aylık 3,3 puan azalışla 51,3'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,3 puan azalışla 49,1'e geriledi. İstihdam endeksi ise 1,2 puan artarak 48,6'ya çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 9 alt sektöründe büyüme kaydedilirken 7 sektörde daralma yaşandı. Metalik olmayan mineral ürünler, basım, birincil metaller, tekstil, elektrikli ekipmanlar, petrol ve kömür ürünleri, ulaşım araçları, kimyasal ürünler ve plastik ile kauçuk ürünler sektörlerinde büyüme kaydedilirken, daralma yaşanan sektörler, çeşitli imalatlar, makine, mobilya, ahşap ürünleri, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, işlenmiş metal ürünleri ile kağıt ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de nisan ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi nisan ayında 50 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 49,9 olarak açıklanan endeks, martta 51,9 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD İmalat Sanayi PMI Nisanda Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika

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