ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi martta eksi 20,9 olarak gerçekleşti

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sürdürüyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.