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ABD İmalat ve Hizmet Sektörleri PMI Verileri Beklentileri Aştı - Son Dakika
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ABD İmalat ve Hizmet Sektörleri PMI Verileri Beklentileri Aştı

ABD'de imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan PMI verileri, ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İmalat sektörü PMI, 15 ayın en yüksek seviyesi olan 50,3 değerine yükselirken, hizmet sektörü PMI ise 7 ayın en yüksek seviyesi olan 52,9 değerini kaydetti. Bileşik PMI ise 52,3 olarak gerçekleşti. Bu veriler, sektörlerde genişlemeye işaret ediyor.

ABD İmalat ve Hizmet Sektörleri PMI Verileri Beklentileri Aştı
24.01.2024 - 18:43,
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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık 2,4 puan artarak 50,3 ile 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

S&P Global, ABD'nin ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ocakta geçen aya kıyasla 2,4 puan artarak 50,3 değerine yükseldi.

Bu dönemde 15 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeksin 47,9 değerini alması öngörülüyordu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeks, geçen yıl aralıkta da 47,9 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi de beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ocakta geçen aya göre 1,5 puan artışla 52,9 değerine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan ve 7 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 51 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, geçen yıl aralıkta 51,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de ocakta aylık bazda 1,4 puan artarak 52,3 oldu. Hizmet sektöründe olduğu gibi 7 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, geçen yıl aralıkta 50,9 olarak gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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