ABD, İran'ın kripto kaçınma ağına yaptırım uyguladı, BitBank listede - Son Dakika
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ABD, İran'ın kripto kaçınma ağına yaptırım uyguladı, BitBank listede

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile ilişkili kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı. OFAC'ın operasyonu kapsamında BitBank'ın İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transfer ettiği ve kara para akladığı belirtildi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile borsayla ilişkili kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında, İran'ın kripto varlıklara dayalı yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit bileşenlerini hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, halihazırda yaptırımlara tabi olan İranlı finansör Babek Zencani'nin kontrolündeki dijital varlık girişimi BitBank'ın yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

BitBank'ın yanı sıra borsanın geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ile Zencani ile bağlantılı üç kişiye de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kişi ve kurumların İran'ın dijital varlık temelli yaptırımlardan kaçınma altyapısının kilit unsurları olduğu vurgulandı.

Açıklamada, OFAC yaptırım listesinde bulunan Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumunun haziran ayından bu yana aldığı ödemeleri İran'a aktarmak için BitBank'ı kullandığı, borsanın İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transfer etmek ve kara para aklamak amacıyla Zencani tarafından kurulan yapının parçası olduğu aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İran'ın dijital varlık altyapısına yönelik bugünkü yaptırım kararları, kripto para birimleri kullanılarak İran rejiminin finanse edilmesine yönelik çabaların OFAC'ın erişim alanı dışında kalmadığını açıkça ortaya koyuyor. İran'ı desteklerseniz, Hazine Bakanlığı size yaptırım uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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