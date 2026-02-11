ABD Kamu Borcu Rekora Koşuyor - Son Dakika
ABD Kamu Borcu Rekora Koşuyor

11.02.2026 19:25
CBO, ABD'nin kamu borcunun GSYH'ye oranının 2030'da %108'e ulaşacağını öngördü.

NEW ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkenin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2030'da yüzde 108 ile rekor seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

CBO, "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2026-2036" raporunu yayımladı.

Raporda, 2025 mali yılında 1,78 trilyon dolar olan federal hükümetin bütçe açığının bu yıl 1,85 trilyon dolara çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bütçe açığının gelecek yıl da 1,89 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiği bilgisine yer verilen raporda, 2036'da ise 3,12 trilyon dolara yükseleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, bütçe açığının tarihsel standartlara göre yüksek olduğuna dikkat çekilerek, bütçe açığının GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 5,8 ve 2036'da yüzde 6,7 olacağı kaydedildi.

Gelecek 10 yıl boyunca büyük bütçe açıklarının kamu borcunun istikrarlı şekilde artmasına neden olacağı belirtilen raporda, kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 101'e çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, bu oranın 2030 sonunda GSYH'nin yüzde 108'ine yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Kamu borcunun GSYH'ye oranının 2036'da ise yüzde 120'yi bulmasının beklendiğine değinilen raporda, bu oranın 1946'da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından kaydedilen önceki rekor olan yüzde 106 seviyesinin oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 1,9 olduğu öngörülen ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,2'ye çıkacağının tahmin edildiği, 2027'de de yüzde 1,8 olmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kamu, Son Dakika

