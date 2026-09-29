ABD Kongresi'nde sent üretimini sonlandıracak tasarı kabul edildi, Trump'a sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Kongresi'nde sent üretimini sonlandıracak tasarı kabul edildi, Trump'a sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi'nde sent üretimini sonlandıracak tasarı kabul edildi ve tasarı ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump'ın imzalaması halinde 230 yılı aşkın sürenin ardından sent üretimine resmen son verilecek, yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf bekleniyor.

ABD Kongresi, sent üretiminin sona ermesini öngören tasarıyı onayladı.

Senato'da yapılan oylamada, sent üretiminin sonlandırmasını öngören tasarı kabul edildi.

Kongreden geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Trump'ın tasarıyı imzalaması halinde 230 yılı aşkın sürenin ardından sent üretimine resmen son verilecek.

ABD Darphanesi, dolaşıma yönelik sent üretimini Kasım 2025'te durdurmuştu.

Darphane, söz konusu tarihte dolaşıma girecek son 1 sentlik madeni paranın basıldığını açıklamıştı.

ABD Darphanesinden yapılan açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, kararın alınmasında sentin üretim maliyetindeki artışın da etkili olduğu, söz konusu maliyetin son 10 yılda 1,42 sentten 3,69 sente yükseldiği kaydedilmişti.

Sent üretiminin durdurulmasının yıllık yaklaşık 56 milyon dolarlık tasarruf sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Kaliforniya’da Ramazan ve Kurban bayramları resmi tatil oldu Kaliforniya'da Ramazan ve Kurban bayramları resmi tatil oldu
Galatasaray’daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
22:25
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:42
Dursun Özbek, Ali Koç’un koltuğuna oturdu
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 23:06:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Kongresi'nde sent üretimini sonlandıracak tasarı kabul edildi, Trump'a sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei