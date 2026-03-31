ABD Konut Fiyatları Artış Hızında Yavaşlama

NEW ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,9 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

S&P Dow Jones Indices ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 1,1 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ocakta yüzde 1,2 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri, geçen yıl aralıktaki gibi yüzde 1,4 yükselmesi yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında ocak ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,9 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 4,6 ile Chicago ve yüzde 3,6 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,5 azalışla Tampa olarak kaydedildi.