Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi - Son Dakika
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Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi

07.09.2022 22:34
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), fiyat artışının yavaşlama işareti gösterdiğini, gelecekteki ekonomik büyüme görünümünün ise genel olarak zayıf kaldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), fiyat artışının yavaşlama işareti gösterdiğini, gelecekteki ekonomik büyüme görünümünün ise genel olarak zayıf kaldığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana değişim göstermediği aktarıldı.

Tüketici harcamalarının çoğunun bölgede yatay seyir izlediği belirtilen raporda, harcamaların isteğe bağlı ürünlerden gıda ve diğer temel öğelere kaydığı kaydedildi.

Raporda, tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü kıtlığı nedeniyle üretimin düştüğüne dair bazı bildirimler olmasına rağmen imalat faaliyetinin birkaç bölgede arttığına dikkat çekildi.

Konut satışlarının tüm bölgelerde düştüğüne dikkat çekilen raporda, gayrimenkul sektöründeki koşulların gözle görülür şekilde zayıfladığı bildirildi.

Raporda, kredi talebi ile ulaşım hizmetlerine olan talebin karışık bir seyir izlediği belirtilerek, tarım koşullarına ilişkin raporlamaların ise bölgelere göre farklılık gösterdiği aktarıldı.

Enerji ürünlerine olan talebin güçlü olduğuna işaret edilen raporda, üretimin ise kritik bileşenler için tedarik zinciri darboğazlarıyla nedeniyle sınırlı kaldığı vurgulandı.

Raporda, gelecek 6 ila 12 ay boyunca talebin daha da yumuşayacağına dair beklentilere dikkat çekilerek, "Gelecekteki ekonomik büyüme için görünüm genel olarak zayıf kaldı." değerlendirmesine yer verildi.

İstihdamın çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda arttığı belirtilen raporda, iş gücü piyasası koşullarının genel olarak sıkı kalmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, fiyat seviyelerinin oldukça yüksek kalmaya devam ettiği ancak 12 bölgenin 9'unun artış oranlarının bir dereceye kadar ılımlı hale geldiğinin bildirdiği aktarıldı.

Özellikle gıda, kira, kamu hizmetleri ve konaklama hizmetlerinde olmak üzere tüm bölgelerde önemli fiyat artışlarının görüldüğü belirtilen raporda, imalat ve inşaat girdi maliyetleri yüksek kalmaya devam ederken, düşük yakıt fiyatları ve genel olarak soğuyan talebin maliyet baskılarını hafiflettiği ifade edildi.

Raporda, çoğu kişinin fiyat baskılarının en azından yıl sonuna kadar devam etmesini beklediği bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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