ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD\'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 600 bin varil arttı. Ülkenin ham petrol ithalatı azalırken, ham petrol üretimi ise düşüş gösterdi.

27.06.2024 08:41
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artarak 460 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 300 bin varil artışla 372 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 700 bin varil artışla 233 milyon 900 bin varil seviyesine çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 443 bin varil azalarak 6 milyon 611 bin varil, ham petrol ihracatı günlük ortalama 508 bin varil azalarak 3 milyon 910 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 15- 21 Haziran haftasında 4 bin varil azalarak 13 milyon 610 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 710 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı - Son Dakika

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