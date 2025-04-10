ABD Petrol Stokları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Petrol Stokları Artıyor

ABD'nin ticari ham petrol stokları 2.6 milyon varil artarak 442.3 milyon varile ulaştı.

10.04.2025 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artışla 442 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak, 396 milyon 700 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalarak 236 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 29 Mart-4 Nisan haftasında 122 bin varil azalarak 13 milyon 458 bin varile geriledi.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 277 bin varil azalışla 6 milyon 189 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 637 bin varil azalışla 3 milyon 244 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
Galatasaray’ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif
Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Trump, Biden döneminde ABD’ye giren 1 milyon göçmene ’Hemen Ayrılın’ emri verdi Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
Ersun Yanal’ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
13:53 Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi
13:46 Ersun Yanal’ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
13:45 Trump, Biden döneminde ABD’ye giren 1 milyon göçmene ’Hemen Ayrılın’ emri verdi Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
13:21 Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak
13:12 Galatasaray’ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif
13:11 Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
13:01 Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 09:06:32. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Petrol Stokları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement