ABD Petrol Stokları Artıyor

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 600 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artışla 442 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 300 bin varil artarak, 396 milyon 700 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalarak 236 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 29 Mart-4 Nisan haftasında 122 bin varil azalarak 13 milyon 458 bin varile geriledi.

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 277 bin varil azalışla 6 milyon 189 bin varil, ham petrol ihracatı günlük 637 bin varil azalışla 3 milyon 244 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.