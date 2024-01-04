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Adana'da Portakal Hasadı Sürüyor - Son Dakika
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Adana'da Portakal Hasadı Sürüyor

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal hasadı devam ediyor. Adana'da yetişen portakallar dünya geneline ihraç ediliyor. Bu sene dönüm başına ortalama 4 ton verim alınırken, fiyatlar 3 ile 4 lira arasında değişiyor. Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar ise Rusya, Doğu Avrupa ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Portakal fiyatlarının düşük olması nedeniyle çiftçi ve tüccarlar umduğunu bulamadı.

Adana\'da Portakal Hasadı Sürüyor
04.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:24
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Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal hasadı sürüyor. Adana'da yetişen portakallar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda bu sene dönüm başına ortalama 4 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 3 ile 4 lira arasında değişiyor.

"Bu sene fiyatlar düşük"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene rekoltenin yüksek olduğunu söyledi. Doğan, "Adana'da 15 Ekim'de erkenci portakalın hasadına başlanıldı. 15 Kasım'da ise Washington cinsi portakal hasadı başladı. Şuanda Adana'da yetişen portakallar Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan ve birçok Avrupa ülkesine gönderilmekte. Fiyatlar 3 ile 4 lira arasında değişmekte. Geçen sene portakal fiyatı 8-10 liraydı ama bu sene fiyatlar düşük" dedi.

"Bir nebze maliyetler kurtarıldı"

Portakal fiyatlarının en az 5 lira olmasını beklediklerini anlatan Doğan, "Bundan 3 ay önceye kadar mevsimlik tarım işçisi bulmakta zorlanıyorduk. Ancak şuanda sıkıntı çekmiyoruz. Eğer o dönemde tarım işçisi sıkıntısı çekmeseydik üreticiler para kazanacaktı. Fiyatlar şuanda da düşük ama devlet tarafından 1 lira DFİF desteği verildi. Bir nebze maliyetler kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"Mısır ve Yunanistan bizim rakiplerimiz"

Portakal ihracatında Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye'ye rakip olduğunu vurgulayan Mehmet Akın Doğan, "Mısır ve Yunanistan bizim rakiplerimiz. Onların girdi fiyatları daha düşük olduğu için bazı ülkeler onları tercih ediyor. Çiftçi ve tüccar portakaldan bu sene umduğunu bulamadı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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