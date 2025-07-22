Adana\'da Tarım Krizi: Çiftçiler Zorda

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da tarımsal üretimin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, çiftçilerin yaşadığı sorunlara acil çözüm çağrısında bulundu.

Doğan, artan girdi maliyetleri, finansmana erişim zorlukları, iklim kaynaklı afetler, su krizi ve ürünlerin para etmemesi gibi çok yönlü sorunların, çiftçileri üretimden uzaklaştırdığını belirterek çağrıda bulundu. Doğan, "Çiftçimiz bugün her açıdan derin bir krizin içerisindedir. Üretimden kopma noktasına gelmişlerdir. Zorda kalan çiftçilerimiz, elindeki tarla, traktör, ekipman gibi tüm varlıklarını satılığa çıkarmaktadır" dedi.

Geçmiş yıllarda sadece bazı ürünlerde yaşanan fiyat istikrarsızlığının, bu yıl neredeyse tüm ürünlere yansıdığını ifade eden Doğan, "2025 yılı itibarıyla çiftçimizin ektiği, biçtiği hiçbir ürün yeterli gelir sağlamamaktadır. Enflasyonun hızla yükseldiği bir dönemde gelir kaybı yaşayan çiftçimiz, temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Üreticimiz ayakta kalmalı, tarlalar boş kalmamalıdır"

Gelinen noktada artık sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Doğan,

"Üretici sahipsiz bırakılırsa, ülkemiz daha büyük ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Beklentimiz; vakit kaybetmeden üreticimizin yaşadığı bu çok yönlü krize müdahale edilmesidir. Kalıcı çözümlerle birlikte çiftçimize güçlü bir destek mekanizması sunulmalıdır. Unutulmamalıdır ki güçlü bir Türkiye, güçlü bir tarımla mümkündür. Üreticimiz ayakta kalmalı, tarlalar boş kalmamalıdır" dedi. - ADANA