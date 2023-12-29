Adanalılar Katmeri Tatlı Olarak Tüketiyor

Gaziantep'te uzun yıllar sadece kahvaltıda tüketilen katmer, artık Adanalıların her gün keyifle tükettiği tatlı haline geldi.

Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep'te kahvaltıda yenen katmer, hamur, kaymak, fıstık ve şekerin buluşması ile hazırlanıp fırında pişiriliyor.

Yöre halkının vazgeçilmezi olan katmer, turistler için ise unutulmaz bir lezzet oluyor. Tatlı olarak tanınan ve Gaziantep'te ise kahvaltıda yenen bu lezzetin sınırları şehrin sınırlarını aştı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirip waffle, çubuk ve simit katmer yaptı. Gaziantep'te uzun yıllar sadece kahvaltıda tüketilen katmer, artık Adanalıların her gün keyifle tükettiği tatlı haline geldi.

"İnsanlar bunu tahinli gözleme sanıyordu"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana'da bundan 10 sene öncesine kadar katmer bu kadar bilinir değildi. Artık Adanalılar katmeri sevdi. Katmerin de bilinirliğini gösterdik. İnsanlar bunu tahinli gözleme sanıyordu. Artık katmerin tatlı ve tadının güzel olduğunu öğrendiler" dedi.

"Diyet yaparken dahi insanlar bu tatlıyı tüketiyor"

Katmerin çok hafif bir tatlı olduğunu anlatan Geyik, "Katmerin içerisinde ince bir hamur, fıstık, şeker ve kaymak var. Eskiden bu Gaziantep'te kahvaltı olarak tüketilirdi ancak şimdi Adana'da da Gaziantep'te de günün her saati tüketiliyor. Diyet yaparken dahi insanlar bu tatlıyı tüketiyor" ifadelerini kullandı.

"Adana'nın bildiğimiz şerbetli tatlılarına hiç benzemiyor"

Katmer yemek için Konya'dan gelen Fatih Er isimli vatandaş, "Biz bunun için Konya'dan geldik. Çok beğendik, hafif bir tatlı. Çeşitleri de var herkese tavsiye ederiz. Adana'nın bildiğimiz o şerbetli tatlılarına hiç benzemiyor. Severek tükettik" diye konuştu. - ADANA