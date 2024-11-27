Adıyaman\'da Marul Hasadı Başladı

Ekonomi

Adıyaman'da tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve tütüne alternatif ürünler sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ekilen marulda hasat başladı.

Sulama Birliği tarafından Şanlıurfa karayolunda 10 dönümlük alanda yetiştirilen yaprak marul, kıvırcık marul, göbek marulun ekimi yaklaşık 2 ay önce yapıldı.

Hasat edilen marulların bir kısmı İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illere gönderilirken, kalan kısmı ise yerel marketlerdeki raflarda yerini aldı.

Elde edilen yaklaşık 2 milyon liralık gelir ise bölgedeki çiftçilerin sulama maliyetlerini düşürmek için kullanılacak.

Adıyaman DSI Müdürü Emin Ertürk, gazetecilere, kentte ilk kez sulama birliği olarak tütüne alternatif ürün olarak marul çeşitlerinin deneme ekimi yapıldığını ve hasat döneminin başladığını söyledi.

Bu yıl 10 dönümlük alanda deneme yaptıklarını aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"Şu anda hasat yapılıyor ve kamyonlar İstanbul'a gidiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren çiftçilerimizin bu işe ağırlık vermesini bekliyoruz. Biz Sulama birliği olarak çiftçilerimizin hem yanındayız, hem teknik destek, hem maddi, manevi bütün desteklerle yanında olacağız. Böylelikle Adıyaman'ın daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Adıyaman'ın kalkınması çiftçiden geçer. Çiftçi güçlü olsun ki Adıyaman güçlü olsun. Çünkü Adıyaman'ın gelirinin yüzde 80'inini tarım ürünleri oluşturuyor."

Ekimlerin ilçe ve beldelere yayılması için çalıştıklarını aktaran, Ertürk, "2024 yılında Çamgazi, Kahta ve Besni ilçelerine bağlı Keysun Beldesi gibi bölgelerde de bu ürünlerin geniş çaplı ekiminin yapılması planlanıyor. Adıyaman'daki bu örnek çalışma, tarımsal çeşitliliğin artması ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşması açısından umut veriyor." diye konuştu.