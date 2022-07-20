Peyzaj amaçlı 15 kökle lavanta üretimine başlayan Afşin Belediyesi hedef büyüttü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi lavanta üretiminde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Kentteki lavanta tarlalarını inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, belediye öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında çiftçi ve esnafın kalkınması için her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Kentteki birçok mahallede lavanta tarlalarının oluşturulduğuna değinen Güven, şunları kaydetti:

"Bugün sadece Afşin Belediyemize ait 380 dekarlık tarla ile Türkiye'nin en büyük lavanta yağı üreticisi olmayı amaçlıyoruz. 2018 yılından itibaren basın yoluyla, Afşin Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla çiftçileri teşvik etmeye başladık. Şu an altı ayrı mahallemizde çiftçilerimiz, lavanta üretimine başladı. Bu durum komşu ilçelerinde dikkatini çekti. Başta Elbistan olmak üzere bazı belediyelere de fide desteğinde bulunduk. 2018-2019 yıllarında yatırımlar devam etti. Turizm potansiyelini harekete geçirmek için Rabia Parkı içerisinde lavanta temalı resim platosu oluşturduk. Bu alanda bazı bitkilerin renklerini ziyaretçilere sunmak istedik. Bitkilerin gelişimiyle oldukça güzel bir alan olacağını düşünüyoruz."

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan üç farklı lavanta türünü ilçeye uyguladıklarını ifade eden Güven, kentte yetiştirilen "lavandula angustifolia sevtopolis" türünün ihraç edilmeye oldukça uygun olduğunu dile getirdi.

Güven, diğer illerde bulunan üretim tesislerini gezerek lavanta, gül ve diğer aromatik bitkiler alanında tecrübelerden de yararlandıklarını belirterek, "Belediyemizce, Afyon, Burdur, Denizli, Isparta ve Antalya illerinde, mevcut lavanta, gül ve diğer aromatik bitki alanları, aromatik yağ çıkaran tesisler, bunun yanında tesislere makine üreten firmalar, bu konuda uzmanlaşmış ustalar, sektörde yer alan pazarlamacı ve distribütörler ziyaret edilerek tecrübe paylaşımlarından yararlandık. Yapılan gezi sonucunda değerlendirmeler yaparak, lavanta başta olmak üzere aromatik bitkilerin tamamında katma değerin çok yüksek ve çeşitli olduğu, yerel hatta bölgesel kalkınma için önemli olduğu ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu konusunda hemfikir olduk." ifadelerini kullandı.