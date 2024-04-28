Afyonkarahisar'da Havaların Isınmasıyla Meyve ve Sebze Fiyatları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar'da Havaların Isınmasıyla Meyve ve Sebze Fiyatları Düştü

Afyonkarahisar\'da Havaların Isınmasıyla Meyve ve Sebze Fiyatları Düştü

Afyonkarahisar'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları düşüşe geçti. Sıcak havaların etkisiyle pazarda fiyatlar eskiye nazaran önemli ölçüde düştü. Vatandaşlar ucuza sebze ve meyve almanın sevincini yaşarken, esnaflar da satışlardaki artıştan memnun olduklarını belirtti.

28.04.2024 10:11
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Afyonkarahisar'da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları düşüşe geçti.

Hava sıcaklıklarının 20 derecelerin üzerinde seyrettiği kentte bu durum sebze ve meyve fiyatlarına olumlu yansıdı. Sıcak havalarla birlikte semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçerken buna en çok sevinin ise vatandaşlar oldu. Esnaflar satışların arttığını söylerken, vatandaşlar ise ucuza sebze ve meyve yediklerini ifade ettiler.

Pazar esnaflarından Kemalettin Kurt, pazarda fiyatların eskiye nazaran önemli ölçüde düştüğünü dile getirdi. Kurt, "Pazarda fiyatlar düştü. Fiyatlar önceki haftalara göre biraz düştü inşallah daha da düşecek. Satışlar da iyi" dedi.

Bir başka pazar esnafı Abdullah Ülker ise geçen haftaya göre fiyatlarda yarı yarıya indirim olduğunu kaydederek, ürün fiyatlarının makul düzeyde olduğunu belirtti.

Pazara alışverişe gelen müşterilerden Mehmet Kurt ise fiyatların uygun olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Havaların Isınmasıyla Meyve ve Sebze Fiyatları Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Havaların Isınmasıyla Meyve ve Sebze Fiyatları Düştü - Son Dakika
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