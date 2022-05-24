AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

24.05.2022 13:32

Afyonkarahisar'da kadın istihdamına destek veren bir tesiste, işlenen mermerler ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Afyonkarahisar'da kadın istihdamına destek veren bir tesiste, işlenen mermerler ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesisteki vardiya usulüne göre çalışan 75 personelden 25'i kadın işçilerden oluşuyor.

Sektörün ağır ve zor bir meslek grubu olmasına rağmen tesisteki kadın işçiler, genellikle mermer kesme ve seçme işlemi gerçekleştiriyor.

İşletme sahibi Bektaş Ergüç, gazetecilere, tesislerinde kadınlarla çalıştırmaktan memnun olduklarını söyledi.

"Çalışmak isteyen herkesi tesisimize davet ediyoruz"

Kadın işçilerinin erkeklere göre daha azimli olduğunu belirten Ergüç, şöyle konuştu:

"İnsanlar mermer sektörünü ağır iş kolu gördüğü için fazla çalışmayı tercih etmiyor. Firma olarak biz de sürekli eleman ilanları veriyoruz. Şu anda 75 çalışanımız var ama hedefimiz bu sayısı 150'ye çıkarmak. Erkek ya da kadın işçi arayışımız halen sürüyor. Çalışmak isteyen herkesi tesisimize davet ediyoruz."

Ergüç, işlenen mermerlerin ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurguladı.

Firmanın Genel Müdürü Cengiz Kayaardı da "Kadınlarımız gerçekten işlerinde çok başarılı. Kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapıyor. Amacımız işletmemizde daha çok kadını istihdam etmek." dedi.

Kadın işçilerden Fatma Avşar da işinin zor olmasına rağmen severek yaptığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor
AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

YORUMLAR
500
Çiftçilere ücretsiz dağıtıldı, 7 ülkeye ihraç edilecek Çiftçilere ücretsiz dağıtıldı, 7 ülkeye ihraç edilecek Rusya: 'ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlar vuruldu' Rusya: 'ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlar vuruldu'
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:48 Evinde oturan genç kız başına isabet eden kurşunla öldü: Çok sayıda intihar mektubu bulundu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
14:30 Lüks cipinin deposunu 2 bin 150 liraya dolduran Reynmen, ödediği tutara sitem etti! "Ben sadece benzin almak istemiştim"
14:26 CHP mitingine elinde terliğiyle katılan kağıt toplayıcının fotoğrafları tartışma konusu olmuştu: Nusret Güllü o fotoğrafların öyküsünü anlattı
14:04 Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı
13:35 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan teşhisin konduğu anı anlattı: Duyunca Buğra ile çok ağladık!
13:26 Finlandiya ve İsveç ziyareti öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama: Somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement