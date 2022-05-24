AFYONKARAHİSAR - Kadın eli değen mermerler ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'da kadın istihdamına destek veren bir tesiste, işlenen mermerler ABD ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tesisteki vardiya usulüne göre çalışan 75 personelden 25'i kadın işçilerden oluşuyor.

Sektörün ağır ve zor bir meslek grubu olmasına rağmen tesisteki kadın işçiler, genellikle mermer kesme ve seçme işlemi gerçekleştiriyor.

İşletme sahibi Bektaş Ergüç, gazetecilere, tesislerinde kadınlarla çalıştırmaktan memnun olduklarını söyledi.

"Çalışmak isteyen herkesi tesisimize davet ediyoruz"

Kadın işçilerinin erkeklere göre daha azimli olduğunu belirten Ergüç, şöyle konuştu:

"İnsanlar mermer sektörünü ağır iş kolu gördüğü için fazla çalışmayı tercih etmiyor. Firma olarak biz de sürekli eleman ilanları veriyoruz. Şu anda 75 çalışanımız var ama hedefimiz bu sayısı 150'ye çıkarmak. Erkek ya da kadın işçi arayışımız halen sürüyor. Çalışmak isteyen herkesi tesisimize davet ediyoruz."

Ergüç, işlenen mermerlerin ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurguladı.

Firmanın Genel Müdürü Cengiz Kayaardı da "Kadınlarımız gerçekten işlerinde çok başarılı. Kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapıyor. Amacımız işletmemizde daha çok kadını istihdam etmek." dedi.

Kadın işçilerden Fatma Avşar da işinin zor olmasına rağmen severek yaptığını ve mutlu olduğunu ifade etti.