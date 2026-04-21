Airbus Quarkslab'ı Satın Alıyor

21.04.2026 16:09
Airbus, siber güvenlik şirketi Quarkslab'ı satın alma anlaşması yaptı. Süreç 2026'da tamamlanacak.

Açıklamada, "Şirket, bu yatırımla hem Fransız otoriteler için güvenilir ve egemen bir ortak konumunu güçlendirmeyi hem de Avrupa siber güvenlik ekosistemindeki varlığını artırmayı hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Sürecin sosyal ortaklarla istişare ve düzenleyici onayların ardından 2026 yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, Quarkslab'ın 2011 yılında kurulan, yaklaşık 100 çalışanı bulunan ve ağırlıklı olarak Paris ve Rennes'te faaliyet gösteren özel bir Fransız siber güvenlik şirketi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Quarkslab'ın kuruluşların kritik varlıklarını ve verilerini korumaya yardımcı olan çeşitli siber güvenlik çözümleri sunduğu ifade edildi.

Airbus'ın 2024 yılında Almanya'daki Infodas'ı satın aldığı hatırlatılan açıklamada, mart ayında da İngiltere'deki Ultra Cyber'ı satın almaya yönelik planı duyurduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
