Akaryakıt fiyatlarında önemli fiyat değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında önemli fiyat değişikliği

Akaryakıt fiyatlarında önemli fiyat değişikliği

Otogaz grubuna yeni bir indirim geliyor. Bu gece 00:00'da pompaya yansıyacak ve milyonlarca aracı etkileyecek indirime göre LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk düşüş yaşanacak.

05.05.2025 08:27
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Küresel ticaret savaşlarında gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geri çekildi. Petrolde yaşanan gerilemenin ortasında motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında 1 lira 55 kuruş, LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında makasın açılmasının ardından sektör temsilcileri ise salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde (06.05.2025 - 00.01) LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.20 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.05 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.81 TL/LT

Motorin 46.22 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.17 TL/LT

Motorin 46.56 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

Ekonomi, Finans, Yaşam, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında önemli fiyat değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    şuan daki Brent petrol varil fiyatına göre mazot 28 tl benzin 32 tl olmalı 14 0 Yanıtla
  • 6490203:
    su dan ucuz ben mazotla yıkanıyorum 13 0 Yanıtla
  • rs202020:
    otogaza azıcık indirim geliyor, haberin içi boş kalmasın diye 3 hafta önceki yapılan benzin ve mazot indirimini de yeni indirim yapilmış gibi yazıyor.. SON DAKİKA bu sporu iyi yapıyorsun... 9 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dünyada petrol fıyatları 5/1oranında düşmüş bızdede 10/1düşürüyorlar böylemı enflasyon düşecek fıyat normalde 47 tl akaryakıt 38 tl olması lazım yeter artık yedıgınız 5 0 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    indirimi de 5 TL 5 TL yapın kepçe kepçe zamma çay kaşığı indirimi. 2 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Çıkarken koşa koşa inerken ağlaya ağlaya 2 0 Yanıtla
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