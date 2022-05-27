Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti - Son Dakika
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Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti

27.05.2022 01:12

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş yükseldi. Zamdan sonra benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 22,86'ya satılan benzinin litresi 24,31'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22,97'den 24,42'ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 22,09'dan 23,47'ye, Ankara'da 22,18'den 23,56'ya, İzmir'de 22,19'dan 23,57'ye yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 27 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 27 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti - Son Dakika
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