Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti - Son Dakika
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Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti

27.05.2022 09:44
Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasıyla akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı. Zammın ardından benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı aştı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün LPG'ye gelen 37 kuruşluk zammın ardından bugün de benzin ve motorine zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 22,86'ya satılan benzinin litresi 24,31'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 22,97'den 24,42'ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 22,09'dan 23,47'ye, Ankara'da 22,18'den 23,56'ya, İzmir'de 22,19'dan 23,57'ye yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 27 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26 - 27 Mayıs Benzine ve motorine ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti - Son Dakika
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