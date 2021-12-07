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Akbank Cebe POS ile kurumsal markalar da ödemelerini dijitalleştiriyor - Son Dakika

Akbank Cebe POS ile kurumsal markalar da ödemelerini dijitalleştiriyor

07.12.2021 11:10
Akbank Cebe POS ile kurumsal markalar da ödemelerini dijitalleştiriyor

Akbank Cebe POS uygulaması, Türkiye'de ilk kez seçili Gratis mağazalarında tüketicilerin deneyimine sunulacak.

Akbank Cebe POS uygulaması, Türkiye'de ilk kez seçili Gratis mağazalarında tüketicilerin deneyimine sunulacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Cebe POS uygulaması 2020'nin sonunda küçük işletmelerden büyük ilgi görerek binlerce iş yeri tarafından kullanılmaya başlandı. Baştan sona dijital ve hızlandırılmış bir deneyim olarak tasarlanan Cebe POS uygulaması, Türkiye'de yine bir ilk olarak seçili Gratis mağazalarında hayata geçiyor.

Bu uygulama ile Gratis müşterileri alışverişlerini tamamladıktan sonra kasaya gitmelerine, kuyruğa girmelerine gerek kalmadan reyonlarda temassız, QR veya mobil ödeme yöntemlerinden biri ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirecek, mağaza içinde hızlı ve dijital ödeme deneyimini yaşayabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank Cebe POS uygulaması ile sunulan deneyimin dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağını kaydetti.

Salgın koşullarında alışverişlerde temassız, QR ve mobil ödemelerin arttığını ve hızın önem kazandığını aktaran Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akbank Cebe POS uygulaması ile kurumsal işletmelere de hızlı ve güvenilir ödeme almak için mağaza içi kolaylıkla adapte edilebilir çözümler sunuyoruz. Gratis ile birlikte hayata geçirdiğimiz çözüm ile ödemeler için müşterilerin kasaya gitmelerine gerek kalmadan reyonda hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme alınabilmesini sağlıyoruz.

Özellikle indirim ve yoğun alışveriş dönemlerinde kasa ve mağaza yoğunluğunun önüne geçilirken hem üye işyerlerine verimli bir iş ortamı sunulmasına fayda sağlıyor hem de kasaların önünde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilerek sosyal mesafeli ve hızlı ödeme alanları yaratıyoruz. Uygulamayı önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde de görecek olmak, her sektörden iş yerini dijital çözümler ile desteklemek bizleri heyecanlandırıyor."

Gratis CEO'su Bülent Gürcan ise ise "Akbank'ın Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği Cebe POS uygulamasını yine Türkiye'de bir ilk olarak Gratis müşterilerinin deneyimine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gratis mağazalarına gelenler artık Cebe POS uygulaması sayesinde kasaya gitmeden reyonlardan hızlı ve güvenli bir şeklide ödeme yaparak keyifle alışverişlerini tamamlayabilecek." ifadelerini kullandı.

Hakan Binbaşgil, Türkiye, Gratis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank Cebe POS ile kurumsal markalar da ödemelerini dijitalleştiriyor - Son Dakika Ekonomi


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