Akdağ sezona hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgenin ve şehrin kış turizm merkezi olan Ladik Akdağ'da yol genişletme çalışmalarının yüzde 80'ini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için il genelindeki yol bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla gerek kent merkezlerinde gerekse ilçelerdeki yollarda yoğun bir mesai gerçekleştiriliyor. Belirli bir program çerçevesinde gerçekleşen yatırımlarla, vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

Yol genişliği 5 buçuk metreden 9 metreye çıktı

Çalışma yapılan o yerlerden biri de bölgenin ve şehrin en önemli kış turizm noktası olan Akdağ. Daha önce kayak merkezine giden yolun genişliği 5.5 metreyken Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı genişletme çalışmaları ile 9 metreye çıkarıldı. A ve B tipi sathi kaplamaları yapıldı. Parklanma noktaları da inşa edilen ve yüzde 80'i tamamlanan yol çalışmalarının kayak sezonunun öncesine kadar bitirilmesi hedefleniyor.

"Uzun ömürlü yollar hizmete alınıyor"

İlçenin altyapısını sağlamlaştırarak uzun ömürlü yolları hizmete sunduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Söz verdiğimiz her hizmetin takipçisiyiz. 'Yol medeniyettir' ilkesinden hareketle başta şehir merkezi olmak üzere kentin tüm bölgelerindeki yol eksikliklerini gidermek için canla başla çalışıyoruz. Şehrin prestij bölgelerini Samsun'a yakışır hale getiriyoruz. Merkezden ilçelere ve köylere ulaşan yollardaki bozuklukları tek tek tespit edip yeniden yapıyoruz. Samsun'un sağlıklı ve marka kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe, mahalle ya da köy ayrımı gözetmeden Büyükşehir Belediyesi'ne ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN