Akdeniz Bilişim Zirvesi Başlıyor

Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenecek Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sektörün liderleri ve akademisyenler bir araya gelecek.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 6 Aralık'ta düzenlenecek zirvede, Türkiye'nin birçok şehrinden bilişim gönüllüleri aynı çatı altında toplanacak.

Bilişim teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve inovasyon alanlarında sektördeki liderler ve akademisyenlerin buluşacağı zirvede, paneller, seminerler, atölye çalışmaları ve teknoloji gösterimleri gerçekleşecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, zirvenin sadece teknolojinin değil, aynı zamanda eğitim ve araştırma dünyasının da önemli bir buluşma platformu olduğunu belirtti.

Teknolojinin eğitimle birleştiği zirvenin genç girişimciler için de büyük fırsatlar sunacağına inandığını ifade eden Özkan, zirvenin, şehirdeki inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ise amaçlarının sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de inovasyon ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Teknolojinin ve bilimsel düşüncenin buluştuğu bu platformda geleceğin çözümlerine dair yenilikçi fikirler ortaya çıkacağını vurgulayan Yavuz, zirveden çıkan projelerin uluslararası alanda da ilgi gördüğünü ifade etti.