Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tapu işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi.
İlk olarak basına “30 bin lira üstü işlemlerde avukat zorunluluğu” şeklinde yansıyan ifade, daha sonra düzeltilerek sınırın 30 milyon lira olduğu açıklandı.
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, 12. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle, 30 milyon liranın üzerindeki tapu işlemlerinde her iki taraf için avukat bulundurma zorunluluğu getirilecek.
Açıklamada ayrıca avukatların ekonomik koşullarına yönelik iyileştirmelerin de pakette yer alacağı vurgulandı.
Son Dakika › Ekonomi › Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?