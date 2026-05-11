Beşiktaşlı futbolcu Uduokhai ülkesine döndü! Ligin son maçında yok

Beşiktaş’ın sezon başında 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve savunmadaki performansıyla takdir toplayan Felix Uduokhai, ligdeki Trabzonspor maçında forma giyememişti.

EŞİNİN DOĞUMU NEDENİYLE ÜLKESİNE GİTTİ

Tecrübeli stoperin takımdan ayrı kalma sebebinin tamamen ailevi olduğu öğrenildi. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle teknik heyet ve yönetimle görüşen Uduokhai, bu özel gününde ailesinin yanında olmak için özel izin aldı. 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, ülkesine Almanya'ya geri döndü.

RİZESPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Trabzonspor karşısında sahada yer alamayan yıldız futbolcunun, Beşiktaş’ın oynayacağı son maçta olan Çaykur Rizespor mücadelesinde de görev yapamayacağı kesinleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma hattındaki bu eksikliği hangi isimle dolduracağı ise merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uduokhai, 1 golün asistini yapmayı başardı.