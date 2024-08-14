Aksaray'da Sanayi ve Endüstri Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksaray'da Sanayi ve Endüstri Fuarı Açıldı

Aksaray\'da Sanayi ve Endüstri Fuarı Açıldı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Sanayi ve Endüstri Fuarı, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla açıldı. Fuarda 250 firma yer aldı.

14.08.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
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Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından organize edilen Sanayi ve Endüstri Fuarı, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin katkılarıyla açıldı. Aksaray'ın sanayi ve tarım potansiyelini gözler önüne seren fuar alanında 250 firma yer aldı.

ATSO tarafından organize edilen Sanayi ve Endüstri Fuarı, Fatih Mahallesi Pazar Semt Pazarında Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesinin de katkılarıyla bugün açıldı. 14-17 Ağustos 2024 tarihlerinde açık olacak olan, sanayi, tarım, teknoloji ve hizmet sektörlerinden pek çok firma ve girişimcinin bir araya geldiği fuara 250 firma katılım sağladı.

Fuarın açılışında konuşan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, bu tür etkinliklerin bölge ekonomisi için önemini vurgulayarak, Aksaray'ın sanayi ve tarım sektörlerindeki potansiyelini daha geniş bir kitleye tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, fuarın bölgedeki ticari ilişkilerin güçlenmesine ve yeni iş fırsatlarının doğmasına katkıda bulunacağına dikkat çeken Başkan Koçaş, " Aksaray'ımızda, uzun zamandır uğraşmış olduğumuz, yaklaşık bir yıldır üzerinde durmuş olduğumuz tarım, ticaret ve turizm fuarını bugün gerçekleştiriyoruz. Karma bir fuar gerçekleştiriyoruz. 250'ye yakın firma 130'a yakın stant açıldı. Arkadaşlarımızın günlerce süren çalışmaları neticesinde bugünden itibaren fuarımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Biz bu fuarlara 2013 yılında başlamıştık. 2013-2018 yıllarında 4 fuar yapmıştık. Artık Aksaray fuarlarıyla anılan bir şehir olsun diye tanıtım konusunda ve şunu görüyoruz günden güne büyüyerek gelişen bir fuar gerçekleşmeye başladı. Artık üreticilerimiz fuarları önemsiyor. İhracat konusunda gururlanarak söylüyoruz Türkiye'nin 23. ihracatı olan iliyiz, inşallah hedefimiz de ilk ona girebilmek var. Firmalarımızla gurur duyuyorum. Aksaray hakikaten sanayisiyle, tarımıyla ileriki zamanlar içerisinde turizmiyle de büyümeye devam edecek. Fuarımız katılımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaptığı konuşmasında Aksaray'ın hızla büyüdüğünü dile getirerek, "Aksaray'ımız Orta Anadolunun, İç Anadolu'nun en hızlı büyüyen, en hızlı sanayileşen, turizm anlamında da iddialı olan şehirlerimizden bir tanesi. Bugün de Ticaret ve Sanayi Odamızın girişimleriyle beraber, bu sene 100. yıllarını kutluyorlar, Aksaray'ımızın bugüne kadarki en büyük sanayi, turizm ve ticaret fuarını gerçekleştiriyor. Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi olarak da bu fuarın kurgulanmasında, yürütülmesinde katkı sağlıyoruz. 250'ye yakın firma burada ürünlerini sergiliyor. Üreticilerle tüketicilerin, kullanıcıların birbirleriyle buluşması, kaynaşması ve ticaretlerinin başlaması adına önemli bir adım, önemli bir girişim. Aksaray'ımız açısından, bölgemiz açısından gurur verici bir tablo. Çok kalabalık fuarımız. Çevre illerden bir hayli katılım var. Ben Ticaret ve Sanayi Odası başkanına ve yönetimine aracılık ettikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Protokol ve ziyaretçiler açılışın ardından fuar alanında stantları gezdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksaray'da Sanayi ve Endüstri Fuarı Açıldı - Son Dakika

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