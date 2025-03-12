Akyazı Balıkçı Barınağı İçin Çalışmalar Hızlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akyazı Balıkçı Barınağı İçin Çalışmalar Hızlanıyor

Akyazı Balıkçı Barınağı İçin Çalışmalar Hızlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akyazı Balıkçı Barınağı projesinin hayata geçirilmesi için gereken adımların atıldığını ve sürecin hızlandırılacağını açıkladı.

12.03.2025 14:09  Güncelleme: 14:11
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S.S. Akyazı Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, barınağın hayata geçirilmesi için gereken adımların atıldığını vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, S.S. Akyazı Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek Akyazı Balıkçı Barınağı için verilen sözün yerine getirilmesi adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Genç, projenin süreciyle ilgili bilgi vererek, barınağın hayata geçirilmesi için gereken adımların atıldığını vurguladı. Başkan Genç, "Daha önce de söz verdiğimiz gibi Akyazı Balıkçı Barınağı konusunu yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizde 10 Temmuz 2024'te bu projeyle ilgili kararımızı aldık ve 25 Temmuz'da Ulaştırma Bakanlığımıza ilettik. Sürecin hızlandırılması adına çeşitli yazışmalar ve düzenlemeler yapıldı. Bu barınağın, Trabzon'daki balıkçılarımız için büyük önem taşıdığının bilincindeyiz ve en uygun alanı belirleyerek çalışmalara yön verdik. Şimdi süreci tamamlayıp projeyi hayata geçirme noktasında kararlıyız" dedi.

Başkan Genç, sürecin hızlandırılması için Ulaştırma Bakanı'nın Trabzon ziyareti sırasında konuyu yeniden gündeme getireceklerini belirterek "Yakın zamanda Ulaştırma Bakanımız şehrimize geliyor. Bu önemli projeyi kendisine aktararak hızlandırılması için destek isteyeceğiz. Gerekli ödenekleri bulup en kısa sürede yapımına başlamayı hedefliyoruz. Şehrimize ve Akyazı'mıza yakışan bir projeyi hayata geçirmek için tüm süreci titizlikle takip edeceğiz. İnşallah hep birlikte sözümüzü yerine getirip bu önemli ihtiyacı karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, trabzon, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akyazı Balıkçı Barınağı İçin Çalışmalar Hızlanıyor - Son Dakika

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