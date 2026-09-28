Alanya'ya kruvaziyerle gelen turist sayısı 2026'nın ilk 9 ayında 10 bin 476'ya düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'ya kruvaziyerle gelen turist sayısı 2026'nın ilk 9 ayında 10 bin 476'ya düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'ya kruvaziyerle gelen turist sayısı 2026\'nın ilk 9 ayında 10 bin 476\'ya düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'ya 2026'nın ilk 9 ayında 8 kruvaziyer gemisiyle 10 bin 476 turist geldi; gelenlerin 7 bin 88'i İngiliz. Bu rakamlar, 2025'in aynı dönemindeki 14 gemi ve 15 bin 558 turiste göre gemi sayısında yaklaşık yüzde 43, turist sayısında yaklaşık yüzde 33 düşüşü gösteriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kruvaziyer turizminde 2026 yılının ilk 9 aylık bilançosu belli oldu. Alanya Limanı'na yılın ocak-eylül döneminde 8 kruvaziyer gemisi yanaşırken, gemilerle ilçeye 10 bin 476 turist geldi.

Alanya Limanı'nda 2026 yılının ilk 9 ayında kruvaziyer hareketliliği yaşandı. Verilere göre mart ayında başlayan kruvaziyer sezonunda 8 gemi Alanya'ya uğrak yaptı. Gemilerle ilçeye gelen turistlerin büyük bölümünü İngiliz, Alman, Rus ve Fransız turistler oluşturdu.

En fazla turist İngiltere'den

İlk 9 aylık dönemde Alanya'ya gelen kruvaziyer turistleri arasında İngiliz vatandaşları 7 bin 88 kişiyle ilk sırada yer aldı. İngiliz turistleri 2 bin 129 Alman, bin 145 Rus ve 114 Fransız turist takip etti. Sezonun ilk kruvaziyeri 20 Mart'ta Alanya Limanı'na gelen Astoria Grande oldu. Gemide 946 yolcu bulunurken, yolcuların büyük bölümünü Rus vatandaşları oluşturdu. 31 Mart'ta Le Dumont D'Urville 114, 21 Nisan'da AIDAstella 2 bin 129 yolcuyla Alanya'ya geldi. Haziran ayında ise Marella Discovery üç kez Alanya Limanı'na uğradı. Gemiler 2 Haziran'da bin 767, 23 Haziran'da bin 749 ve 11 Ağustos'ta bin 807 turist getirdi. 11 Eylül'de yeniden Alanya'ya gelen Astoria Grande 199 yolcuyla ilçeyi ziyaret ederken, 22 Eylül'de gelen Marella Discovery ise bin 765 turisti Alanya'ya taşıdı.

Turistler çarşı ve turistik noktalara dağıldı

Alanya'ya gelen kruvaziyer turistleri gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine dağılarak çarşı ve restoranlarda vakit geçirirken, bazı turistler ise tur otobüsleri ve safari araçlarıyla tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Son olarak 22 Eylül'de Alanya'ya gelen Marella Discovery'de büyük bir kısmı İngiliz bin 765 turistin yanı sıra 735 personel bulunduğu bildirildi. 2025'in ilk 9 ayında Alanya Limanı'na 14 kruvaziyer gemisiyle 15 bin 558 turist gelirken, 2026'nın aynı döneminde gemi sayısı 8'e, turist sayısı ise 10 bin 476'ya geriledi. Böylece kruvaziyer gemisi sayısında yaklaşık yüzde 43, turist sayısında ise yaklaşık yüzde 33 düşüş yaşandı.

Kaynak: İHA
DenizcilikEkonomituristAlanyaTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto İsrail’e karşı bakın ne yaptılar Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı
İrlanda, İsrail’i parçaladı 12 dakikada içlerinden geçtiler İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Fon soruşturmasında kritik madde Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı
09:57
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
09:55
Galatasaray’ın yıldızına yeni gelir kapısı Ünlü restorana ortak oldu
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restorana ortak oldu
09:37
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
09:25
İpler kopma noktasında Galatasaray’da şok ayrılık
İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık
08:56
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
08:51
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 10:23:05. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'ya kruvaziyerle gelen turist sayısı 2026'nın ilk 9 ayında 10 bin 476'ya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei