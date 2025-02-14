Albaraka Türk 2024'te Karlılığını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Albaraka Türk 2024'te Karlılığını Artırdı

Albaraka Türk'ün 2024'te net karı yüzde 26 artışla 4,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

14.02.2025 22:47
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Albaraka Türk'ün, 2024'te konsolide olmayan net karı, bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 4,3 milyar lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk'ün aktif büyüklüğü 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 311 milyar liraya ulaştı.

Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 36 artarak 148,5 milyar liraya yükseldi.

Bankanın takipteki alacaklar (NPL) oranı yüzde 1,36'ya geriledi, özel karşılık oranı ise bankacılık ve katılım bankacılığı sektörünün üzerinde yüzde 88 oldu.

2024 sonu itibarıyla bankanın özel cari ve katılma hesapları yoluyla topladığı fonlar 205 milyar liraya ulaşırken, özel cari hesaplarının toplanan fonlar içindeki oranı, bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 50'ye ulaştı.

Katılım fonlarıyla toplanan fonlar, bankanın toplam yükümlülüklerinin yüzde 66'sını oluşturuyor.

Sürdürülebilir karlılık hedefiyle hareket eden banka, geçen yıl da dengeli büyüme ivmesini koruyarak, kar üretme kapasitesini artırmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, karlılık artışını sektör ortalamasının üzerinde sürdürüp toplam karı yüzde 26 artırarak 4,3 milyar liraya yükselttiklerini vurgulayarak, ortalama öz kaynak karlılığının yüzde 27,1 olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Temsah, bankanın toplam serbest karşılıklarını, 2,1 milyar lirası geçen yıl olmak üzere, 7,3 milyar liraya yükseltip ihtiyatlı karşılık ayırma politikasını sürdürdüğünü aktararak, geçen yıl sonunda yüzde 1,65 olan takipteki kredi oranını yüzde 1,36'ya düşürdüklerini, karşılık oranının ise yüzde 90'a yakın ve sektör ortalamasının üzerinde tuttuğunu belirtti.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri 120 milyon dolarlık sermaye benzeri krediyle sermaye yapılarını güçlendirdiklerini ve fon kullandırma kabiliyetlerini arttırdıklarını kaydeden Temsah, "Ayrıca sektöre göre en yüksek seviyelerde serbest karşılık ayırmış banka olarak, serbest karşılığımızı da sermaye tamponu olarak görüyoruz. Enflasyon muhasebesinin gündemden kalktığı ve parasal sıkılaştırmaya rağmen güçlü finansal sonuçlar açıkladığımız ortamda, ayırdığımız yüksek seviyelerdeki serbest karşılığımızı sermaye kapasitemizi daha da arttıracak ve reel sektöre olan desteğimizi güçlendirecek mahiyette kullanma alternatiflerini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Temsah, sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla hareket ettiklerine dikkati çeken Temsah, "Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumun yanı sıra ulusal mevzuatı da yakından takip ederek gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Bu kapsamda Albaraka Türk, sürdürülebilir finans ilkeleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda proje finansmanı kriterlerini belirledi ve Sürdürülebilirlik Finans Çerçeve Belgesi'ni yayınladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Albaraka Türk, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk 2024'te Karlılığını Artırdı - Son Dakika

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