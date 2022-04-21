Alekperov, Lukoil'deki başkanlık görevini bıraktı - Son Dakika
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Alekperov, Lukoil'deki başkanlık görevini bıraktı

21.04.2022 13:00
Alekperov, Lukoil'deki başkanlık görevini bıraktı

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkanı Vagit Alekperov'un şirketteki görevlerini bıraktığı açıklandı.

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkanı Vagit Alekperov'un şirketteki görevlerini bıraktığı açıklandı.

Lukoil'den yapılan açıklamada, Alekperov'un şirketteki başkanlık ve yönetim kurulu görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Alekperov'un Lukoil'de hakim hissedar konumunda olmadığının altı çizildi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Alekperov'un yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Alekperov, ülkenin en büyük özel petrol şirketlerinden ve dünya petrol üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren Lukoil'de 1993'ten bu yana başkanlık görevini yürütüyordu.

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Petrol, Lukoil, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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