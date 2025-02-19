Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2023-2024 yılları için genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Mevcut başkan Salih Yiyitalp ve yönetimi güven tazeleyerek yeniden göreve devam edecek. ESKKK Birliği Başkanı Erdem Hünü, ekonomik zorluklar ve kooperatiflerin rolüne değinerek, umudun kooperatiflerden doğduğunu vurguladı.

19.02.2025 18:48  Güncelleme: 18:52
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Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılları birleştirilmiş olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Salih Yiyitalp ve yönetimi yapılan açık oylama ile ibra edilerek güven tazeledi.

Aliağa Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula da yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Genel kurul divan başkanlığını Sabahattin İspir'in yaptığı toplantı İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Genel kurulda 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları ile 2023-2024 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tabloları okunup, onaylandı. Ardından denetim ve yönetim kurulu raporları okunarak kabul edildi. Ayrıca 2025 ve 2026 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2027 yılında yapılması maddesi görüşülüp kabul edildi. Daha sonra genel kurulda yapılan açık oylama ile mevcut Başkan Salih Yiyitalp ve yönetimi ibra edilerek iki sene daha başkanlık görevine devam edecek.

Başkan Hünü: "Umutların bittiği yerde kooperatifler ortaya çıkıyor"

Genel kurulda konuşma yapan 16. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Birliği Başkanı Erdem Hünü, ekonomik zorluklar ve kooperatiflerin bu süreçteki rolüne dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz ve enflasyonun etkilerine değinen Hünü, "Ülkemizde bir ekonomik kriz var mı? Var. Bir enflasyon darbesi var mı? Var. İşlerimizde bir durgunluk var mı? Var. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Umutların bittiği yerde kooperatifler ortaya çıkıyor" şeklinde ifade etti.

"Bizler dünyanın en zor işini yapıyoruz"

Kooperatiflerin, zorluklar içinde olan esnaf ve sanatkarlar için büyük bir umut kaynağı olduğuna vurgu yapan Hünü, Türkiye genelinde 242 milyar, İzmir'de 19 milyar ve Aliağa'da 500 milyara yakın bir kaynağın dağıtıldığını belirtti. Hünü, "Bu kadar insana bu kadar parayı dağıtmak ve toparlamak çok zor. Bizler dünyanın en zor işini yapıyoruz; eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza para veriyoruz ve kırmadan, dökmeden de parayı tahsil etmeye çalışıyoruz" diyerek kooperatif başkanlarına olan desteği için teşekkür etti. Ayrıca, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarıyla ilgili olarak, faiz oranlarının bu ay sonu itibariyle 25'e düşeceğini ve kooperatiflerin limitlerinin 750 milyon liradan, önümüzdeki birkaç ay içinde bir milyon liraya çıkacağını söyledi. Kooperatif üyelerine ödeme kolaylıkları sağlamak adına önerilerde bulunan Hünü, ödeme zorluğu çekenlerin kooperatife başvurması gerektiğini belirterek, "58'de ödeyecekleri faizleri 29'da, bugün itibarıyla 3-5 gün içinde 25'e düşürsünler. Buradan da rica ediyorum; hem kooperatifin önünü açalım, hem de siz daha fazla faiz ödemeyin" çağrısında bulundu.

Başkan Yiyitalp: "Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Genel kurul sonunda bir teşekkür konuşması yapan S.S Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiyitalp, "Bugüne kadar bana ve yönetimimize gösterdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte daha güzel çalışmalar yaparak esnafımızın iyi gününde de, kötü gününde de yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya; 16. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Birliği Başkanı Erdem Hünü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Yalçın Ata, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve üyeler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Aliağa, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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