Alkumru Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı - Son Dakika

Alkumru Barajı'ndan ülke ekonomisine büyük katkı

Siirt'te Alkumru Barajı'nda doluluk oranı yüzde 70'lere yükseldi

SİİRT - Siirt'te, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Alkumru Barajı ile Çetin Barajı, su doluluk oranı son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte arttı. Barajlardaki doluluk oranı ülke ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor.

Geçen yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son aylarda yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle Alkumru barajında doluluk oranı ise yüzde 70 seviyesine çıktı. Kar ve yağmurlarla birlikte kuruyan su kaynakların tekrar canlanmasının sevindirici olduğunu dile getiren Limak Alkumru HES İşletme Müdürü Ahmet Çevik, yağışların barajlardaki doluluk oranının arttırdığını söyledi.

Barajlardaki doluluk oranının ileriki haftalarda artacağına dile getiren Çevik, "Geçen yıl tüm Türkiye'de ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu sebeple geçen yıl bu zamanlar baraj gölümüz yüzde 16 seviyelerinde dolu iken, bu yıl ki yağışlar daha fazla olması asabiyle şu an gölde doluluk oranımız yüzde 70 civarına yakın durumda. Bizim Alkumru Botan Çayı'nın havzası, Van Bahçesaray Müküs Deresi ve Çatak Deresinden gelmekte. Van Bahçesaray'daki kar durumu da bugün güncel vaziyette yaklaşık olarak 1 metre 20 santim yüksekliğinde. Tabi bu da bize bu sıcakların artmasıyla feyezan olarak suyun gelmesine sebep olacaktır. Bu sene geçen seneye oranla daha iyi bir su bekliyoruz. Şu anda da suyun geldiğini görmekteyiz" dedi.

"Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak"

Geçen yıl ki kuraklıktan dolayı ülke gelirine yaklaşık 543 bin Megawatt (MW)'lık bir enerji sağlayabildiklerini aktaran Çevik, "Ama bu yıl beklentimiz 800 bin Megawatt civarında bir enerji üretme planımız var gelen sudan dolayı. İnşallah buda milli ekonomiye katkı olacaktır" şeklinde konuştu.