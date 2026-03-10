Alman Şirketler ABD'deki Risklerden Endişeli - Son Dakika
Alman Şirketler ABD'deki Risklerden Endişeli

10.03.2026 16:34
Alman şirketler, ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlikten büyük endişe duyuyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ekonomi politikalarının ABD ile iş yapan Alman şirketlerinde ciddi tedirginliğe yol açtığını ifade etti.

DIHK, ABD'de uluslararası faaliyetleri olan 2 bin 400 Alman şirketiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın en önemli ihracat pazarı olan ABD, "istikrar çıpası" konumundan çıkarak bir "risk faktörüne" dönüşüyor.

ABD ile iş yapan şirketlerin üçte ikisinden fazlası "ticaret politikası belirsizliğini" faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olarak nitelerken, yüzde 54'ü gümrük prosedürlerindeki maliyet artışlarından ve artan bürokrasiden şikayet ediyor.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 37'si, makine mühendisliği sektörü özelinde ise yüzde 62'si çelik ve alüminyum gibi sektörel vergilerden doğrudan etkileniyor.

Ankete göre, Alman şirketlerinin yarısı ABD'deki yatırımlarını azaltmayı veya daha önce açıkladıkları projelerini ertelemeyi planlıyor.

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin gümrük politikalarıyla idari yükleri devasa boyutlara ulaştırdığını savundu.

ABD pazarının Alman şirketleri için "büyüme motoru" olmaktan çıkıp bir "risk" unsuru haline geldiğini belirten Treier, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD kilit bir pazar olmaya devam ediyor ancak birçok şirket için artık bir büyüme itici gücünden ziyade riske dönüşüyor. Sürekli hale gelen gümrük vergisi duyuruları, değişen yasal çerçeveler ve çözülemeyen iade sorunları istikrar yerine belirsizlik yaratıyor. Bu durum, ihracat odaklı işletmelerin yatırım ve ticari faaliyetleri için tam anlamıyla bir zehirdir."

ABD'nin Avrupa Birliği'ni (AB) sık sık aşırı bürokrasiyle suçladığını hatırlatan Treier, "ABD'nin, kendi gümrük politikalarıyla idari maliyetleri bu derece artırması oldukça manidardır. Özellikle çelik ve alüminyum vergilerine ilişkin karmaşık düzenlemeler birçok şirketi sınırlarına dayandırıyor." ifadesini kullandı.

Treier, Trump yönetiminin gümrük vergileri yoluyla ABD'ye yatırım çekme hedefinin henüz karşılık bulmadığını, aksine belirsizliğin yatırımları baltaladığını belirtti.

Kaynak: AA

