Almanya'nın İklim Hedefleri Tehdit Altında

18.05.2026 14:03
Alman uzmanlar, hükümetin mevcut politikalarıyla 2030 ve 2040 iklim hedeflerine ulaşamayacağını bildirdi.

Almanya İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyi, Alman hükümetinin mevcut politikalarla 2030 ve 2040 iklim hedeflerini yakalayamayacağını bildirdi.

Ülkede 2020'de İklim Eylem Yasası ile iklim bilimi, çevre, sosyal konular ve ekonomi uzmanlarından oluşturulan İklim Değişikliği Uzmanlar Konseyi, sera gazı emisyonlarına yönelik "2026 Projeksiyon Verilerine İlişkin İnceleme Raporu'nu" yayımladı.

Buna göre, Almanya'da federal hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele politikaları, konsey tarafından yetersiz bulundu.

Bilim insanlarından oluşan bağımsız konsey, federal hükümetin hazırladığı eylem planı eksiksiz uygulansa dahi 2040 yılı yasal iklim hedeflerinin hiçbirine ulaşılamayacağını vurguladı.

Konseyin raporunda ayrıca, ülkenin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 65 azaltma taahhüdünün de ciddi bir başarısızlık riski taşıdığına işaret edildi.

Resmi kurumların aksine yasal karbon bütçesinde 60 ila 100 milyon ton karbondioksit eş değerine varan aşım bekleyen konsey, özellikle enerji, ulaştırma ve bina sektörlerindeki veri modellerinin güncelliğini yitirdiğine dikkati çekti.

Konsey Başkanı Barbara Schlomann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut hesaplama modellerindeki varsayımların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığını belirtti.

Schlomann, parlamentoda görüşmeleri süren "Bina Modernizasyon Yasası" gibi yasal düzenlemelerin Federal Çevre Ajansı (UBA) verilerine dahil edilmediğini hatırlatarak, yeni taslaktaki iklim dostu ısınma kriterlerinin yumuşatılmasının emisyon azaltma çabalarını daha da baltalayacağını vurguladı.

Bu arada, yürürlükteki İklim Koruma Yasası uyarınca, söz konusu konseyin hazırladığı rapor federal hükümete şu an için doğrudan bir cezai yaptırım ya da yasal zorunluluk yüklemiyor. Ancak konsey, karbon bütçesindeki yasal sınırların aşıldığını gelecek yıl üst üste ikinci kez tespit ederse Berlin yönetimi yasal olarak bir "acil müdahale planını" devreye sokmak zorunda kalacak.

Mevcut çevre politikalarının yetersizliği nedeniyle federal hükümete karşı yeni iklim davalarının açılabileceği uyarısını yapan konsey, olası hukuki krizlerin ve yaptırımların önüne geçilmesi için mevcut eylem programının derhal revize edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

