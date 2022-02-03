Alperen Şengün'lü NBA All-Star heyecanı TV+'ta yaşanacak

Dünyanın en önemli basketbol ligi NBA'de yılın organizasyonu olan All- Star hafta sonu heyecanı TV+'ta yaşanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sporda en iyilerin buluşma noktası TV+'ta spor şöleni hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın en önemli spor organizasyonları NBA ve NFL'in yanı sıra Avrupa'nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier League'in ve İtalya Serie A'nın heyecanı da TV+'ta sporseverlerle buluşuyor.

Sporseverler, şubat ayında TV+'ta basketbol şölenine şahitlik edecek. Dünyanın en önemli basketbol liglerinden biri olan NBA'de All-Star heyecanı TV+'ta yaşanacak. 18-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek NBA All-Star hafta sonunda milli basketbolcu Alperen Şengün de forma giyecek. Başarılı oyuncu, Rising Star mücadelesinde yer alırken hem bu maçın hem de tüm All-Star hafta sonunun heyecanı TV+'ta yaşanacak.

TV+'ta şubat ayının bir diğer önemli spor organizasyonu da NFL'de şampiyonu belirleyecek Super Bowl mücadelesi olacak. 13 Şubat'ta Kaliforniya'daki SoFi Stadyumu'nda Los Angeles Rams ile Cincinnati Bengals, sezonu şampiyon tamamlamak için karşı karşıya gelecek. Rams'in ikinci, Bengals'in ise ilk şampiyonluğunu aradığı mücadele TV+'tan yayınlanacak.

Şubat ayı boyunca İngiltere Premier League'de tüm maçlar, TV+ ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. İtalya Serie A'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, milli futbolcunun eski takımı Milan'la kozlarını TV+ ekranlarında paylaşacak. Milano derbisi, 5 Şubat'ta TV+'tan naklen yayınlanacak.