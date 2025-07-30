Altın Fiyatı Gün Sonunda 4.355.100 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı Gün Sonunda 4.355.100 Liraya Yükseldi

30.07.2025 16:47
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Standart altın, Borsa İstanbul'da gün sonunda %0,2 artışla 4.355.100 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 355 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 338 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 355 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 348 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 495 milyon 83 bin 536,40 lira, işlem miktarı ise 1.496,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 86 milyon 732 bin 786,58 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.348.000,003.420,00

En Düşük4.338.000,003.296,70

En Yüksek4.370.000,003.425,00

Kapanış4.355.100,003.297,10

Ağırlıklı Ortalama4.359.438,193.332,01

Toplam İşlem Hacmi (TL)6.495.083.536,40

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.496,85

Toplam İşlem Adedi77

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı Gün Sonunda 4.355.100 Liraya Yükseldi - Son Dakika

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