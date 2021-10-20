Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak dikkati çektiğini belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti. Dün gram altın fiyatı 529 lirayla kapattı. Peki, bugün çeyrek, gram ve Cumhuriyet altın ne kadar oldu?

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 875 lira, cumhuriyet altını da 3.565 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.775 dolardan alıcı buluyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Yükselişle devam eden altının gram altın 529 lira ile günü kapadı. Bugün ise güne yükselişle başlamasının ardından 533 lira seviyesinde işlem görüyor.