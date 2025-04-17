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Ekonomi

Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Altın vadeli işlemler yüzde 3,4 artışla 3.326 dolara ulaştı, gram altın 4.100 TL'ye yaklaştı.

17.04.2025 10:53
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(ANKARA) - Altın vadeli işlemler, dün yüzde 3,4 yani ons (yaklaşık 31 gram) başına 107,90 dolar artarak 3 bin 326 dolardan kapandı ve yeni bir rekora ulaştı. Gram altın 4 bin 100 TL'ye yaklaştı. Vadeli işlemler son bir yılda yüzde 40 artarken, endişeli yatırımcılar altına yönelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları, 2020 yılının nisan ayından bu yana en büyük günlük yükselişini gerçekleştirdi. Gram altın bugün 4 bin 100 TL'ye yaklaştı. Altın vadeli işlemler dün yüzde 3,4 yani ons (yaklaşık 31 gram) başına 107,90 dolar artarak 3 bin 326 dolardan kapandı ve yeni bir rekora ulaştı. Vadeli işlemler son bir yılda yüzde 40 artarken endişeli yatırımcılar altına yönelmeye devam ediyor. 2020 yılında Kovid pandemisi nedeniyle panikleyen yatırımcılar altına yönelmişti.

Merkez bankaları da altına yöneldi

ABD ile ilişkileri gergin olan ülkelerin merkez bankaları da altın stoklamaya devam ediyor. Bu eğilim, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve Batılı müttefiklerinin yaptırımlarına maruz kaldığı ve Dünya Bankası'ndaki varlıklarının dondurulduğu 2022 yılında ivme kazandı. O zamandan bu yana Rusya ve Çin başta olmak üzere bir dizi ülke rezervlerinin büyük kısmını yabancıların erişemeyeceği dolar dışı varlıklara yönlendirmeye başladı.

Global X'in kıdemli yatırım analisti olan Trevor Yates, altının yükselişine ilişkin "Merkez bankalarının altın alımlarının yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Tarifeler, küresel merkez bankalarının rezervlerini altına çeşitlendirme eğilimini hızlandırabilir" yorumunda bulundu.

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Kaynak: ANKA

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