Altın Fiyatları Yükselişte: 4,22 Milyon TL

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 220 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 220 bin lira, en yüksek 4 milyon 233 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 220 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 216 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 585 milyon 908 bin 30,92 lira, işlem miktarı ise 375,12 kilogram oldu. Diğer kıymetli metallerde işlem yapılmadı.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 585 milyon 908 bin 30,92 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 4.216.500,00 3.357,50 En Düşük 4.220.000,00 En Yüksek 4.233.100,00 Kapanış 4.220.000,00 Ağırlıklı Ortalama 4.227.791,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.585.908.030,92 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 375,12 Toplam İşlem Adedi 35

Kaynak: AA