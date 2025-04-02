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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altının gramı 3,805 liradan işlem görüyor; ons fiyatı ise 3,117 dolar seviyesinde.

02.04.2025 10:16
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 805 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 3 bin 795 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 230 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 3 bin 148,97 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını kaydederek, Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Trump yönetiminde getirilecek geniş kapsamlı tarifelerin enflasyonun yeniden yükselmesine veya ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği konusunda uyardı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 150 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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