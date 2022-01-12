Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 809,89 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 5.242,11 liradan işlem görüyor.
İşte, 12 Ocak 2022 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
801,92
809,89
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
803,88
804,01
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.821,15
1.821,86
YARIM ALTIN FİYATI
2.564,36
2.629,10
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.144,81
5.242,11
ATA ALTIN FİYATI
5.302,46
5.434,85
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatlarında son durum! 12 Ocak 2022 çeyrek, yarım, gram altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi