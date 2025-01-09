Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Ekonomi

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 31 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 27 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 31 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 666 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.

Fed'in toplantı tutanaklarında Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilerek, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,73 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yeni günde yüzde 4,62 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 109,1 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, analistler ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.