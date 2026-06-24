Altın ve Bitcoin'de Düşüş - Son Dakika
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Altın ve Bitcoin'de Düşüş

24.06.2026 20:41
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Faiz artışları ve güçlü dolar nedeniyle altın 4 bin doların altına, bitcoin ise 60 bin doların altına indi.

Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve güçlenen doların baskısıyla altının ons fiyatı uzun süre sonra ilk kez 4 bin doların altına gerilerken, en büyük kripto para birimi bitcoin de 60 bin dolar psikolojik sınırının altına indi.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle güçlenen doların baskısı altında kalarak yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde satış baskısının derinleşmesiyle altının ons fiyatı, yüzde 2,3'ten fazla düşüşle 3 bin 965 dolara kadar çekildi.

Böylece kıymetli metal, geçen yılın kasım ayından bu yana ilk kez 4 bin dolar psikolojik sınırının altına inmiş oldu.

Ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar sınırına yaklaşan altın, o dönemden bu yana yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti.

Emtia piyasalarındaki düşüş eğiliminden gümüş de nasibini aldı. Zirve seviyelerinden yüzde 63 değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, pazartesi günü aralık ayından bu yana ilk kez 60 doların altına indikten sonra bugün yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 58 dolar seviyesinden işlem gördü.

Fed beklentileri ve güçlenen dolar altını baskılıyor

Analistler, piyasayı aşağı yönlü baskılayan en önemli faktörün ABD'nin para politikası olduğunu belirtti.

Fed'in faiz artırım döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerin doları hızla güçlendirdiğini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıdığını kaydeden analistler, "Bu kombinasyon altın için oldukça elverişsiz. Güçlü dolar, para birimi dolar olmayan alıcılar için metali pahalı hale getirirken, yüksek faizler de getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altının fırsat maliyetini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Finans piyasalarında 2024 başından 2026'nın ocak ayı sonuna kadar yüzde 170'in üzerinde prim yapan altın, son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olmuştu.

Bitcoin 60 bin doların altına geriledi

Bu arada küresel finans piyasalarındaki bu satış dalgası dijital varlıklarda da hissedildi. Kripto para veri analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,67 azalarak 2 trilyon 60 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kaybederek 60 bin doların altına indi. TSİ 20.15 itibarıyla 59 bin 756 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9'u aştı.

Kaynak: AA

Bitcoin, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ve Bitcoin'de Düşüş - Son Dakika

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