Altın ve dolar yükseldi, BIST 100 yüzde 6,72 artışla 11.482,60 puandan kapattı - Son Dakika
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Altın ve dolar yükseldi, BIST 100 yüzde 6,72 artışla 11.482,60 puandan kapattı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,72 artışla 11.482,60 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı 6 bin 520 liraya, doların satış fiyatı da 50,1580 liraya yükselirken altın ve döviz haftayı değer artışıyla kapattı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,72 artışla 11.482,60 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.626,34 puanı, en yüksek 11.617,00 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 9,21 artışla 13.532,30 puana, sanayi endeksi yüzde 5,87 yükselişle 13.745,16 puana, hizmetler endeksi yüzde 9,93 artışla 10.122,52 puana çıkarken, teknoloji endeksi yüzde 2,42 gerileyerek 35.143,95 puana indi.

CW Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,28 ile CW Enerji oldu. Onu yüzde 30,40 ile CVK Maden ve yüzde 27,89 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 9,65 ile Doğuş Otomotiv olurken onu yüzde 8,56'lık gerilemeyle Akfen Yenilenebilir Enerji ve yüzde 6,58'lik düşüşle Şok Marketler takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, yaklaşık 1 trilyon 512 milyar 780 milyon lirayla ASELSAN oldu. ASELSAN'ı yaklaşık 650 milyar 294 milyon lirayla Tüpraş ve 606 milyar 60 milyon lirayla Garanti BBVA izledi.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 3,97 üzerinde 10 bin 750 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artarak 50,1580 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,37 artışla 55,9290 liraya yükseldi.

Geçen hafta 66,8820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,24 artışla 67,0430 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise yüzde 0,89 değer kazanarak 61,1530 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansDövizBıstSon Dakika

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